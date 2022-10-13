Октябрь, 12 в 22:52

Украинские энергетики в некоторых городах и районах вынуждены применять графики стабилизационных отключений, что является необходимым исключительно для сохранения нормальной работы всей энергосистемы в современных условиях.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 12 октября.

Он напомнил, что сегодня состоялось очередное заседание в формате оборонного Рамштайн, которое президент назвал “довольно продуктивным”.

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— Прежде всего обсуждалось предоставление нашему государству систем противовоздушной и противоракетной обороны. Чем более дерзким и жестоким становится российский террор, тем очевиднее для мира, что помощь Украине с защитой неба — это одна из самых весомых гуманитарных задач для Европы нашего времени. Верю, что справимся с этой задачей, — сказал Зеленский.

Президент добавил, что по итогам Рамштайн появились положительные новости о дополнительном усилении ВСУ современной артиллерией.

В частности, украинский лидер отметил бойцов Воздушных сил ВСУ на южном направлении.

— Там достигнуты неплохие результаты, в частности сбиты четыре российских ударных вертолета и уже более десяти ударных беспилотников иранского производства. Пришлось защищать наше небо сегодня и на других направлениях, — сказал он.

Зеленский напомнил, что 12 октября по всей стране продолжилось восстановление после двухдневной российской ракетной атаки, в результате которых были повреждены энергообъекты на территории 12 областей и в столице.

— По состоянию на это время полностью восстановлена техническая возможность поставки электричества в большинстве областей. В четырех регионах работы продолжаются, ремонты должны завершиться в ближайшее время, — сказал президент.

Он сообщил, что украинские энергетики в некоторых городах и районах вынуждены применять графики стабилизационных отключений.

— Это нужно исключительно для сохранения нормальной работы всей энергосистемы в таких условиях — в условиях, когда производство электричества уменьшилось, — пояснил Зеленский.

Президент отдельно поблагодарил всех украинцев, которые сознательно отнеслись к ситуации, чем сделали “очень важный вклад в обеспечение нормальной работы энергосистемы Украины”.

— Стоит продолжать распределять свое потребление электричества по часам всех суток, чтобы в пиковые часы как можно меньше использовать технику, требующую значительного объема электричества, — добавил он.

Зеленский также отметил глав областей, мэров городов и руководителей громад, которые существенно сократили потребление электричества в коммунальной сфере.

— Крайне жесткой остается ситуация во всех районах, граничащих с передовой. В ночь на сегодня оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области из Градов и ствольной артиллерии. Среди раненых — ребенок, девочка 2016 года рождения. Очень тяжелое ранение, — сказал президент.

Он напомнил, что утром российские террористы обстреляли Центральный рынок Авдеевки в Донецкой области.

— Оккупанты били из Градов. По состоянию на это время в перечне погибших — семь человек, 12 ранены, — сказал он.

Президент добавил, что сегодня украинская разведка, специальные службы и правоохранительные органы выясняют все детали относительно этих и других российских ударов.

— Ни один российский террорист не сможет остаться неизвестным для правосудия — мы будем знать все имена и все детали, — сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина привлечет к ответственности каждого российского убийцу и палача — от командующих до рядовых, выполнявших преступные приказы.

— Не забудем, кстати, и о пропагандистах террора. Все, кто оправдывает российский террор и подстрекает к агрессии, все, кто призывает к убийствам и поощряет издевательства над нашими людьми, будут отвечать наравне с убийцами и палачами. Вся российская машина террора должна быть обезврежена. И будет обезврежена, — сказал президент.

Напомним, Владимир Зеленский ввел санкции против четырех человек, среди которых экс-президент Украины Виктор Янукович, российский олигарх Олег Дерипаска и другие.