Октябрь, 12 в 20:04

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против четырех человек, среди которых экс-президент Украины Виктор Янукович, российский олигарх Олег Дерипаска и другие.

Об этом говорится в указе украинского главы государства №694/2022, опубликованном на сайте президента.

— Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября 2022 года О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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В приложении к указу указано четыре человека. Среди них четвертый президент Украины Виктор Янукович, российский олигарх Олег Дерипаска, украинский олигарх Сергей Курченко и бывший регионал Павел Лебедев, который скрывается от украинских правоохранителей за причастность к расстрелам протестующих во время Революции Достоинства.

В отношении всех четырех лиц сроком на 10 лет введено блокирование активов, то есть временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими.