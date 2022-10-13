Жовтень, 12 в 22:52

Українські енергетики в деяких містах і районах змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень, що є необхідним виключно для збереження нормальної роботи всієї енергосистеми в сучасних умовах.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 12 жовтня.

Він нагадав, що сьогодні відбулося чергове засідання у форматі оборонного Рамштайну, яке президент назвав “доволі продуктивним”.

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– Передусім обговорювали надання нашій державі систем протиповітряної й протиракетної оборони. Що зухвалішим і жорстокішим стає російський терор, то очевидніше для світу, що допомога Україні із захистом неба – це одне з найвагоміших гуманітарних завдань для Європи нашого часу. Вірю, що впораємося з цим завданням, – сказав Зеленський.

Президент додав, що за підсумками Рамштайну з’явились позитивні новини щодо додаткового посилення ЗСУ сучасною артилерією.

Зокрема, український лідер відзначив бійців Повітряних сил ЗСУ на південному напрямку.

– Там досягнуті непогані результати, зокрема збито чотири російські ударні гелікоптери і вже понад десять ударних безпілотників іранського виробництва. Довелося захищати наше небо сьогодні й на інших напрямках, – сказав він.

Зеленський нагадав, що 12 жовтня по всій країні продовжилося відновлення після дводенної російської ракетної атаки, внаслідок яких були пошкоджені енергооб’єкти на території 12 областей та у столиці.

– Станом на цей час повністю відновлено технічну можливість постачання електрики в більшості областей. У чотирьох регіонах роботи тривають, ремонти мають завершитися найближчим часом, – сказав президент.

Він повідомив, що українські енергетики в деяких містах і районах змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень.

– Це потрібно виключно для збереження нормальної роботи всієї енергосистеми в таких умовах – в умовах, коли виробництво електрики зменшилося, – пояснив Зеленський.

Президент окремо подякував усім українцям, які свідомо поставилися до ситуації, чим зробили “дуже важливий внесок у гарантування нормальної роботи енергосистеми України”.

– Варто продовжувати розподіляти своє споживання електрики за годинами всієї доби, щоб у пікові години якомога менше використовувати техніку, що потребує значного обсягу електрики, – додав він.

Зеленський також відзначив голів областей, мерів міст і очільників громад, які суттєво скоротили споживання електрики в комунальній сфері.

– Украй жорсткою залишається ситуація в усіх районах, які межують із передовою. У ніч на сьогодні окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з Градів і ствольної артилерії. Серед поранених – дитина, дівчинка 2016 року народження. Дуже важке поранення, – сказав президент.

Він нагадав, що вранці російські терористи обстріляли Центральний ринок Авдіївки у Донецькій області.

– Окупанти били з Градів. Станом на цей час у переліку загиблих – сім людей, 12 поранено, – сказав він.

Президент додав, що сьогодні українська розвідка, спеціальні служби та правоохоронні органи зʼясовують усі деталі щодо цих та інших російських ударів.

– Жоден російський терорист не зможе залишитися невідомим для правосуддя – ми будемо знати всі імена і всі деталі, – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна притягне до відповідальності кожного російського вбивцю й ката – від командувачів до рядових, що виконували злочинні накази.

– Не забудемо, до речі, й про пропагандистів терору. Усі, хто виправдовує російський терор і підбурює агресії, усі, хто закликає до вбивств й заохочує знущання з наших людей, відповідатимуть на рівні з убивцями й катами. Уся російська машина терору має бути знешкоджена. І буде знешкоджена, – сказав президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запровадив санкції проти чотирьох осіб, серед яких експрезидент України Віктор Янукович, російський олігарх Олег Дерипаска та інші.