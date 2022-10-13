Будет ли зимний дизель и каких цен ждать на топливо в Украине

Октябрь, 13 в 17:09

Учитывая недавний ажиотаж на колонках, директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн рассказал о ситуации на рынке горючего.

Он отмечает, что она полностью противоположна электрической, хотя и со своими нюансами.

Ресурсов полностью хватает

Куюн говорит, что даже есть определенный профицит, образовавшийся из-за динамичного импорта накануне недавнего возобновления акциза. Поэтому всплеск продаж на АЗС 10 октября порадовал рынок.

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— Тестирование прошла новая система нефтепродуктообеспечения, построенная буквально за 3-4 месяца взамен уничтоженным 100% довоенных источников поставок.

Он добавил, что сейчас в Украине не только новая диверсификация импорта через западную границу, но принципиально иная логистическая структура. Более 40% горючего поступает в бензовозах, в то время как до войны так почти не возили. Остальное идет по железной дороге через множество переходов.

Сентябрьские запасы застабилизировали цены

В то же время Куюн говорит, что это может быть ненадолго. На прошлой неделе крупнейшие нефтедобывающие страны мира договорились о сокращении добычи. Результат на табло: если в конце сентября цена на нефть была $85/барр., то сейчас имеем $97. Дизтопливо за этот период прибавило $200 (6 грн/л). В то же время бензин прибавил всего $80.

Свежие партии ДТ входят уже по 50 грн/л. Если везти в центр или к востоку, это уже 53 грн/л. Пока октябрьская цена миксуется с сентябрьскими запасами по 45-46 грн/л, но так вечно не будет. Удержать цены на колонках с такой себестоимостью будет сложно (сегодня это 52-57 грн/л). А вот по бензинам – вполне реально.

Зимнее дизтопливо

Северная часть Европы имеет те же климатические условия, что и Украина, поэтому продукт зимнего качества будет. В нашем случае речь идет о таких поставщиках как Польша, Литва, Германия.

— Сложнее с югом, откуда мы везем почти половину объемов дизтоплива. Трейдеры уже начали эксперименты с добавлением морозостойких присадок.

Куюн говорит, что в переговорах с производителями наши предлагают добавлять в состав ДТ авиагаз. По его словам, для НПЗ может быть интересно, потому что авиатопливо пока дешевле дизельного.

— Идут переговоры и по арктической марке. Из позитива – предложения есть. Но ведь цены на арктику безбожны, на $150-200/л выше, чем на зимнюю марку.

Подытоживая, он отмечает, что горючее будет, но и цена будет рыночная. Ее спрогнозировать невозможно, особенно учитывая вызовы времени. Главные из них – эмбарго на импорт российской нефти в Европу с 5 декабря, нефтепродуктов – с 5 февраля.