Чи буде зимовий дизель та яких цін очікувати на пальне в Україні

Жовтень, 13 в 17:09

З огляду на нещодавній ажіотаж на колонках, директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн розповів про ситуацію на ринку пального.

Він зазначає, що вона повністю протилежна електричній, хоча й зі своїми нюансами.

Ресурсів повністю вистачає

Куюн каже, що навіть є певний профіцит, який утворився через динамічний імпорт напередодні нещодавнього поновлення акцизу. Тому сплеск продажів на АЗС 10 жовтня потішив ринок.

Зараз дивляться

— Тестування пройшла нова система нафтопродуктозабезпечення, яку побудували буквально за 3-4 місяці на заміну знищеним 100% довоєнних джерел постачання.

Він додав, що зараз в Україні не тільки нова диверсифікація імпорту через західний кордон, але й принципово інша логістична структура. Понад 40% пального надходить у бензовозах, тоді як до війни так майже не возили. Решта йде залізницею через безліч переходів.

Вересневі запаси застабілізували ціни

Водночас Куюн каже, що це може бути ненадовго. Минулого тижня найбільші нафтовидобувні країни світу домовились про скорочення видобутку. Результат на табло: якщо наприкінці вересня ціна на нафту була $85/бар., то наразі маємо $97. Дизпальне за цей період додало $200 (6 грн/л). Водночас бензин додав всього $80.

Свіжі партії ДП заходять вже по 50 грн/л. Якщо везти в центр або на схід, це вже 53 грн/л. Поки жовтнева ціна міксується з вересневими запасами по 45-46 грн/л, але вічно так не буде. Втримати ціни на колонках з такою собівартістю буде складно (сьогодні це 52-57 грн/л). А от по бензинах — цілком реально.

Зимове дизпаливо

Північна частина Європи має ті ж кліматичні умови, що й Україна, тому продукт зимової якості буде. У нашому випадку йдеться про таких постачальників, як Польща, Литва, Німеччина.

— Складніше з півднем, звідки ми веземо майже половину обсягів дизпального. Трейдери вже почали експерименти з додаванням морозостійких присадок.

Куюн каже, що у переговорах із виробниками наші пропонують додавати до складу ДП авіагас. За його словами, для НПЗ може бути цікаво, бо авіапальне наразі дешевше за дизельне.

— Йдуть перемовини й по арктичній марці. З позитиву — пропозиції є. Але ж ціни на арктику безбожні, на $150-200/л вище, ніж на зимову марку.

Підсумовуючи, він зазначає, що пальне буде, але й ціна буде ринкова. Її спрогнозувати неможливо, особливо враховуючи виклики часу. Головні з них — ембарго на імпорт російської нафти в Європу з 5 грудня, нафтопродуктів — з 5 лютого.