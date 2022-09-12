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Факты / Україна

Кабмин возобновил лицензионный контроль над оборотом горючего, алкоголя и табака

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Кабмін
Фото: Depositphotos

Кабинет министров возобновил лицензионный контроль над оборотом горючего, алкоголя и табачных изделий.

– При этом нужно понимать: это не правило, а исключение. Правительство и дальше решительно настроено внедрять политику дерегуляции. С начала широкомасштабной агрессии мы перевели более 500 разрешительных процедур на декларативный принцип. Планируем уменьшить количество видов разрешительных документов до пяти. План восстановления Украины, представленный нашим западным партнерам в Лугано, предусматривает целый ряд других шагов, призванных создать сервисно направленную систему государственного надзора. При этом дерегуляция должна быть взвешенной и отвечать, прежде всего, интересам государства и общества, — сказала министр экономики Юлия Свириденко.

В перечень бизнесов, которые в условиях военного положения не могут приступать к работе на принципах декларирования, внесена деятельность в сфере производства и торговли:

  • этиловым спиртом,
  • коньячным и плодовым, зерновым дистиллятом,
  • биоэтанолом,
  • алкогольными напитками,
  • табачными изделиями,
  • жидкостями, используемыми в электронных сигаретах.

Теперь все эти виды деятельности могут производиться только на основании лицензий.

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Источник: Министерство экономики Украины

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