Кабмин возобновил лицензионный контроль над оборотом горючего, алкоголя и табака

Сентябрь, 12 в 17:56

Кабинет министров возобновил лицензионный контроль над оборотом горючего, алкоголя и табачных изделий.

– При этом нужно понимать: это не правило, а исключение. Правительство и дальше решительно настроено внедрять политику дерегуляции. С начала широкомасштабной агрессии мы перевели более 500 разрешительных процедур на декларативный принцип. Планируем уменьшить количество видов разрешительных документов до пяти. План восстановления Украины, представленный нашим западным партнерам в Лугано, предусматривает целый ряд других шагов, призванных создать сервисно направленную систему государственного надзора. При этом дерегуляция должна быть взвешенной и отвечать, прежде всего, интересам государства и общества, — сказала министр экономики Юлия Свириденко.

В перечень бизнесов, которые в условиях военного положения не могут приступать к работе на принципах декларирования, внесена деятельность в сфере производства и торговли:

этиловым спиртом,

коньячным и плодовым, зерновым дистиллятом,

биоэтанолом,

алкогольными напитками,

табачными изделиями,

жидкостями, используемыми в электронных сигаретах.

Теперь все эти виды деятельности могут производиться только на основании лицензий.

Сейчас смотрят

В Министерстве экономики считают, что это позволит увеличить поступления в местные бюджеты, предотвратить возможные злоупотребления в сфере оборота товаров, представляющих опасность для жизни и здоровья населения.

Источник: Министерство экономики Украины