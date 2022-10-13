Жовтень, 13 в 20:17

Росія готується вийти із зернової угоди і звернулася до ООН з вимогами.

Про це пише Reuters із посиланням на посла Росії в ООН у Женеві Геннадія Гатілова.

– Москва направила до Організації Об’єднаних Націй стурбованість щодо угоди про експорт зерна до Чорного моря і готова відмовитися від відновлення угоди наступного місяця, якщо її вимоги не будуть задоволені, – пише видання з посиланням на російського дипломата.

Угода, про яку йдеться, була укладена за посередництва ООН і Туреччини в липні, що відкрило Україні шлях до відновлення експорту зерна з чорноморських портів, які були закриті після вторгнення Росії. Москва отримала гарантії на експорт зерна і добрив.

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Ця угода допомогла запобігти глобальній продовольчій кризі: Росія та Україна є двома найбільшими у світі експортерами зерна, а Росія посідає перше місце з експорту добрив. Однак Москва неодноразово скаржилася на її виконання, стверджуючи, що, як і раніше, стикається з труднощами під час продажу добрив і продовольства.

Посол РФ Гатілов стверджує, що в середу Москва надіслала лист Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу з переліком претензій. Представники ООН мають прибути до Москви в неділю, щоб обговорити питання про продовження угоди.

– Якщо ми побачимо, що з російського боку угоди – експорту російського зерна і добрив – нічого не відбувається, то, вибачте, нам доведеться подивитися на це по-іншому, – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи може Росія відмовитися від підтримки продовження зернової угоди через побоювання, він сказав: “Є така можливість… Ми не проти поставок зерна, але ця угода має бути рівноправною, вона має бути чесною і справедливою для всіх сторін”.

Представник ООН Стефан Дюжаррік сказав, що Організація продовжує контактувати з Росією з приводу цих питань.

– Ми залишаємося в постійному контакті з російськими офіційними особами, а також з офіційними особами Європейського Союзу, Великої Британії та США, щоб усунути останні перешкоди для полегшення експорту російського зерна і добрив, – заявив він.

Дюжаррік додав, що Гутерріш прихильний цим зусиллям і розширенню та поглибленню Чорноморської зернової ініціативи.

Гатілов, кадровий дипломат РФ, який був заступником міністра закордонних справ до того, як обійняв посаду в Женеві, сказав, що бачить зникаючі перспективи врегулювання шляхом переговорів у майже восьмимісячній війні проти України. Гатілов послався на те, що він назвав “терористичними актами”, такими як вибух на мосту до Криму.

– Усе це ускладнює досягнення політичного рішення, – сказав посол Росії.

Вашингтон заявив, що заяви Кремля про те, що він відкритий для переговорів про майбутнє війни, є “позуванням”, оскільки він продовжує завдавати ударів по українських містах.

Відповідаючи на запитання про перспективи зустрічі президента Володимира Путіна і президента США Джо Байдена, Гатілов сказав, що це нереально, враховуючи рівень військової підтримки України з боку США.

– Це робить США частиною конфлікту, – сказав він.

Однак він був більш оптимістичний щодо інших результатів переговорів, таких як доступ до допомоги і подальший обмін полоненими, назвавши їх “цілком можливими”.

Російський посол додав, що делегація Міжнародного комітету Червоного Хреста нещодавно зустрічалася з представниками міністерства оборони Росії в Москві з приводу можливого обміну, не повідомивши при цьому подробиць.

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Фото: Міністерство інфраструктури України