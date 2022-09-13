Сентябрь, 13 в 18:42

Страна-агрессор Россия попытается сорвать продление соглашения, согласно которому осуществляется экспорт зерна из Украины.

Об этом предупредил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью одному из изданий. Он напомнил, что срок действия зернового соглашения истекает в ноябре.

– Не сейчас, но ближе к завершению его действия в ноябре мы увидим попытки России поставить это соглашение под сомнение и сорвать его продление, – подчеркнул Кулеба.

Министр заверил, что Киев уже работает на опережение и общается по этому поводу с ООН и Турцией.

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– Мы уже работаем со всеми ключевыми игроками, и с ООН, и с Турцией как фасилитаторами этого соглашения, и со странами-получателями нашей сельскохозяйственной продукции для того, чтобы не допустить этого срыва, – заявил он.

Как известно, зерновое соглашение о разблокировании украинского экспорта по Черному морю было подписано в Стамбуле 22 июля этого года. Украина и РФ подписали два отдельных договора с Турцией и ООН.

В Стамбуле открыли общий координационный центр для наблюдения за перевозкой зерна. В рамках соглашения был разблокирован экспорт сельскохозяйственной продукции из трех украинских портов на Черном море: Одесса, Черноморск и Южный.

Соглашение действует 120 дней с момента подписания (т.е. до 19 ноября) и может быть продлено на такой же период, если одна из сторон не уведомит о намерении прекратить его действие.

Недавно кремлевский диктатор Владимир Путин высказался за ограничение направлений вывоза зерна из Украины, утверждая, что оно якобы экспортируется не в развивающиеся страны, а в государства Евросоюза.

В ответ на это в разведке Великобритании заявили, что Кремль намеренно распространяет ложь об экспорте по зерновому коридору. Тем самым РФ хочет дискредитировать Украину и минимизировать сопротивление вторжению.