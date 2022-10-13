Октябрь, 13 в 11:32

Днем в четверг, 13 октября, жители Киевской области могут слышать звуки взрывов, в частности, в Вышгородском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации.

Это связано с ликвидацией взрывоопасных предметов. Работы запланированы на период с 13:00 до 15:00.

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– 13 октября с 13:00 до 15:00 вблизи нескольких населенных пунктов Иванковской общины в Вышгородском районе запланированы работы по ликвидации взрывоопасных предметов. В некоторых общинах, возможно, будут слышны звуки взрывов, — подчеркнули в ОВА.

Жителей Киевской области призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Стоит отметить, что в Киевской области в последнее время проводят учения для саперов и обезвреживание взрывоопасных предметов, оставленных российскими оккупантами. Поэтому жители региона периодически слышат взрывы, связанные именно с этими причинами, а не с очередной атакой РФ.

Как известно, сегодня утром Киевскую область атаковали ударные дроны Shahed-136. Они нацелились на объекты критической инфраструктуры в Макаровской общине. Известно о нескольких попаданиях, возникли возгорания. Но пострадавших, к счастью, нет.

Источник: Киевская ОВА