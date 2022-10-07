Октябрь, 07 в 11:38

В пятницу, 7 октября, жители Киева и области могут слышать звуки взрывов. Причина – учения для саперов и обезвреживание взрывоопасных предметов, оставленных войсками РФ.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Звуки взрывов могут раздаваться в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах до 16:00. Там пиротехники будут производить обезвреживание взрывоопасных предметов, оставленных российскими оккупантами.

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– В связи с этим в некоторых общинах области возможны звуки взрывов, — предупредили в ОВА.

А на территории Дымерской общины Вышгородского района с 9:00 стартовали учения для саперов. Они будут отрабатывать навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов, в связи с чем жители некоторых общин могут слышать взрывы.

В ОВА призвали граждан сохранять спокойствие, доверять официальным источникам информации и соблюдать правила безопасности.

Как известно, ночью 5 октября войска РФ выпустили с Юга Украины по городу Белая Церковь (Киевская область) около 12 иранских дронов-камикадзе типа Shahed-136. Шесть из них сбили украинские военные, остальные долетели к цели.

В результате атаки были повреждены три здания инфраструктуры. Пострадал один человек.

Источник: Киевская ОВА