Жовтень, 13 в 11:32

Вдень у четвер, 13 жовтня, мешканці Київщини можуть чути звуки вибухів, зокрема у Вишгородському районі.

Про це попередили в пресслужбі Київської обласної військової адміністрації.

Це пов’язано з ліквідацією вибухонебезпечних предметів. Роботи заплановані на період з 13:00 до 15:00.

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– 13 жовтня з 13:00 до 15:00 поблизу декількох населених пунктів Іванківської громади, що у Вишгородському районі, заплановані роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. У деяких громадах, можливо, буде чутно звуки вибухів, – наголосили в ОВА.

Мешканців Київщини закликають зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Варто зазначити, що на Київщині останнім часом проводяться навчання для саперів та знешкодження вибухонебезпечних предметів, залишених російськими окупантами. Тому мешканці регіону періодично чують вибухи, пов’язані саме з цими причинами, а не з черговою атакою РФ.

Як відомо, сьогодні зранку Київщину атакували ударні дрони Shahed-136. Вони націлилися на об’єкти критичної інфраструктури в Макарівській громаді. Відомо про кілька влучань, виникли займання. Але постраждалих, на щастя, немає.

Джерело: Київська ОВА