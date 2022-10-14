Мы видим резкое снижение ядерной угрозы в российской риторике – Подоляк

Октябрь, 14 в 17:45

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что наблюдается резкое снижение угроз ядерным оружием в риторике официальных лиц РФ и в целом снижение ядерной угрозы со стороны страны-агрессора.

Там, по его словам, понимают, что получат “должный ответ от мира” в случае применения такого оружия.

– НАТО следит за всем, что происходит в России с ядерным оружием. И НАТО категорически предупреждает Россию, что если даже будет попытка применить ядерное оружие, то будет ответ. Сегодня Россия постепенно сокращает свои риторические угрозы ядерным оружием. Есть протокол, согласно которому действуют ядерные государства, – сказал Подоляк.

Кроме того, он отметил, что мир уже многое делает для того, чтобы не дать России применить ядерное оружие, в частности, определенные предупреждающие заявления прозвучали от президента США Джо Байдена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Генсек ООН Антониу Гутерреш также призвал Россию немедленно перестать угрожать миру.

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Советник руководителя ОП отметил, что Россия вторглась на территорию Украины с обычным оружием, и украинские войска пошли в контрнаступление и откинули российскую армию также с помощью обыкновенного оружия.

— Россия говорит: “Если Украина не позволит нам оставить территории, на которые мы вторглись и которые не можем удержать обычным вооружением, мы будем применять ядерное оружие”. Вот как ядерное государство угрожает неядерному государству, – отметил Подоляк.

Он добавил, что если Россию не остановить сейчас, другие страны откажутся от ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия, – Ред.), ведь любая война против ядерного государства приведет к потерям. Эти страны, по его мнению, будут пытаться найти компоненты ядерного оружия на черном рынке или в других местах.

– Россия не только угрожает Украине, она ломает ключевой элемент глобальной безопасности, – говорит Подоляк.

По его мнению, поэтому другие страны жестко реагируют на шантаж со стороны РФ.

– Всем понятно, что они должны дать России симметричный ответ. Те, кто хочет применить ядерное оружие, получат ответ, и Россия, похоже, понимает, – сказал Подоляк.

Советник руководителя ОП заявил, что, несмотря на заявления РФ, все же не использует ядерное оружие, в том числе и тактическое.