Ми бачимо різке зниження ядерної загрози в російській риториці – Подоляк

Жовтень, 14 в 17:45

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що спостерігається різке зниження погроз ядерною зброєю в риториці офіційних осіб РФ і загалом зниження ядерної загрози з боку країни-агресора.

Там, за його словами, розуміють, що отримають “належну відповідь від світу” у разі застосування такої зброї.

– НАТО стежить за всім, що відбувається в Росії з ядерною зброєю. І НАТО категорично попереджає Росію, що якщо буде навіть спроба застосувати ядерну зброю, то буде відповідь. Сьогодні Росія поступово зменшує свої риторичні погрози ядерною зброєю. Є протокол, за яким діють ядерні держави, – сказав Подоляк .

Крім того, він зауважив, що світ уже багато робить для того, щоб не дати Росії застосувати ядерну зброю, зокрема відповідні попереджувальні заяви прозвучали від президента США Джозефа Байдена та генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Генсек ООН Антоніу Гутерреш також закликав Росію негайно припинити погрози.

Зараз дивляться

Радник керівника ОП зазначив, що Росія вторглася на територію України зі звичайною зброєю, і українські війська пішли в контрнаступ і відкинули російську армію також за допомогою звичайної зброї.

– Росія каже: “Якщо Україна не дозволить нам залишити території, на які ми вторглися і які не можемо утримати звичайним озброєнням, ми застосовуватимемо ядерну зброю”. Ось як ядерна держава загрожує неядерній державі, – зауважив Подоляк.

Він додав, що якщо Росію не зупинити зараз, інші країни відмовляться від ДНЯЗ (Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, – Ред.), адже будь-яка війна проти ядерної держави призведе до втрат. Ці країни, на його думку, намагатимуться знайти компоненти ядерної зброї на чорному ринку чи деінде.

– Росія не лише загрожує Україні, вона ламає ключовий елемент глобальної безпеки, – каже Подоляк.

На його думку, саме тому інші країни жорстко реагують на шантаж з боку РФ.

– Усім зрозуміло, що вони повинні дати Росії симетричну відповідь. Ті, хто хоче застосувати ядерну зброю, отримають відповідь, і Росія, схоже, це розуміє, – сказав Подоляк.

Радник керівника ОП висловив вважає, що не зважаючи на заяви РФ усе ж не використає ядерну зброю, зокрема й тактичну.