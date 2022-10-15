Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

На Запорожской АЭС возобновили питание — МАГАТЭ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
На Запорожской АЭС возобновили питание — МАГАТЭ

Резервное питание Запорожской АЭС было восстановлено после того, как за последнюю неделю станция дважды теряла доступ к внешнему источнику электричества.

Об этом сообщает МАГАТЭ в Twitter.

Кроме того, на ЗАЭС удалось доставить топливо для резервных дизель-генераторов. Теперь на станции достаточно топлива как минимум на 10 дней работы в случае отключения внешнего питания. Также персоналом ведутся работы по перезапуску двух энергоблоков, что займет несколько дней.

Сейчас смотрят

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел консультации, направленные на скорейшее создание буферной зоны вокруг ЗАЭС. В ходе переговоров он поднял вопрос об усложняющихся условиях работы украинского персонала станции.

Фото: Энергоатом

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка