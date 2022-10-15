На Запорожской АЭС возобновили питание — МАГАТЭ

Октябрь, 14 в 21:01

Резервное питание Запорожской АЭС было восстановлено после того, как за последнюю неделю станция дважды теряла доступ к внешнему источнику электричества.

Об этом сообщает МАГАТЭ в Twitter.

Кроме того, на ЗАЭС удалось доставить топливо для резервных дизель-генераторов. Теперь на станции достаточно топлива как минимум на 10 дней работы в случае отключения внешнего питания. Также персоналом ведутся работы по перезапуску двух энергоблоков, что займет несколько дней.

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел консультации, направленные на скорейшее создание буферной зоны вокруг ЗАЭС. В ходе переговоров он поднял вопрос об усложняющихся условиях работы украинского персонала станции.

Фото: Энергоатом