Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о достижении прогресса в переговорах по созданию защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции.

Об этом он проинформировал в своем Twitter-аккаунте по итогам визитов в Украину и РФ.

Гросси добавил, что ситуация на станции сейчас неприемлема, а потому нужно предпринять немедленные действия для ее защиты.

Arriving in Poland on the night train from #Ukraine after an intensive week of consultations with ???????? & ????????. Moving closer to the establishment of a protection zone for #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant—the plant’s situation is untenable and we need immediate action to protect it. pic.twitter.com/AcpFJ9pIO3

