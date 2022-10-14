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Факты / Україна

Гросси о переговорах по ЗАЭС: Приближаемся к созданию защитной зоны

Юлия Соколова, редактор ленты
Гросси о переговорах по ЗАЭС: Приближаемся к созданию защитной зоны
Фото: Офис президента

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о достижении прогресса в переговорах по созданию защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции.

Об этом он проинформировал в своем Twitter-аккаунте по итогам визитов в Украину и РФ.

– Прибыл в Польшу ночным поездом из Украины после интенсивной недели консультаций с РФ и Украиной. Приближаемся к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС, – отметил глава МАГАТЭ.

Гросси добавил, что ситуация на станции сейчас неприемлема, а потому нужно предпринять немедленные действия для ее защиты.

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Как известно, на прошлой неделе Рафаэль Гросси прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На этой неделе глава МАГАТЭ посетил РФ, после чего снова вернулся в Киев, чтобы доложить о результатах переговоров с российской стороной.

Накануне Гросси, в частности, встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в киевском бомбоубежище.

– Мы продвигаемся к созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС, – проинформировал глава МАГАТЭ.

Запорожская АЭС находится под оккупацией российских войск с начала марта. Оккупанты неоднократно обстреливали территорию станции.

В ходе очередного обстрела в ночь на 8 октября войска РФ повредили последнюю линию связи АЭС с энергосистемой Украины. Станция была полностью обесточена.

Впоследствии украинские специалисты починили линию связи Запорожской АЭС с энергосистемой.

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