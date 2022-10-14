Октябрь, 14 в 12:46

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о достижении прогресса в переговорах по созданию защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции.

Об этом он проинформировал в своем Twitter-аккаунте по итогам визитов в Украину и РФ.

– Прибыл в Польшу ночным поездом из Украины после интенсивной недели консультаций с РФ и Украиной. Приближаемся к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС, – отметил глава МАГАТЭ.

Гросси добавил, что ситуация на станции сейчас неприемлема, а потому нужно предпринять немедленные действия для ее защиты.

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Arriving in Poland on the night train from #Ukraine after an intensive week of consultations with ???????? & ????????. Moving closer to the establishment of a protection zone for #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant—the plant’s situation is untenable and we need immediate action to protect it. pic.twitter.com/AcpFJ9pIO3 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 14, 2022

Как известно, на прошлой неделе Рафаэль Гросси прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На этой неделе глава МАГАТЭ посетил РФ, после чего снова вернулся в Киев, чтобы доложить о результатах переговоров с российской стороной.

Накануне Гросси, в частности, встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в киевском бомбоубежище.

– Мы продвигаемся к созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС, – проинформировал глава МАГАТЭ.

In a Kyiv bunker with ???????? Foreign Minister @DmytroKuleba, we are making progress towards the establishment of a nuclear safety and protection zone around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. pic.twitter.com/BB4QbRHz6z — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 13, 2022

Запорожская АЭС находится под оккупацией российских войск с начала марта. Оккупанты неоднократно обстреливали территорию станции.

В ходе очередного обстрела в ночь на 8 октября войска РФ повредили последнюю линию связи АЭС с энергосистемой Украины. Станция была полностью обесточена.

Впоследствии украинские специалисты починили линию связи Запорожской АЭС с энергосистемой.