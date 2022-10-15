На Запорізькій АЕС відновили живлення – МАГАТЕ

Жовтень, 14 в 21:01

Резервне живлення Запорізької АЕС було відновлене після того, як за останній тиждень станція двічі втрачала доступ до зовнішнього джерела електрики.

Про це повідомляє МАГАТЕ у Twitter.

Окрім того, на ЗАЕС вдалося доставити паливо для резервних дизель-генераторів. Тепер на станції достатньо палива щонайменше на 10 днів роботи у разі відключення зовнішнього живлення. Також персонал веде роботи з перезапуску двох енергоблоків, що займе кілька днів.

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Нагадаємо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів консультації, спрямовані на якнайшвидше створення буферної зони навколо ЗАЕС. Під час переговорів він порушив питання про умови роботи українського персоналу станції, які ускладнюються.

Фото: Енергоатом