Октябрь, 17 в 19:30

Вооруженные силы Украины в результате точечных ударов артиллерии Сил обороны в Мелитополе Запорожской области ранили более 40 оккупантов. Еще до 30 раненых оккупантов в Воскресенке и до 25 — в Васильевке.

Также в вечерней сводке Генштаба 17 октября сообщается об уничтоженном складе боеприпасов оккупантов в Бердянске.

В Херсоне оккупанты привлекают подразделения Росгвардии к инженерному оборудованию позиций вокруг города.

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— Одновременно принимаются меры по вывозу коллаборантов и их семей на территорию временно оккупированной территории АР Крым, — говорится в сводке Генштаба.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла более 11 ударов. Подтверждено поражение десяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника.

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Кроме того, наши подразделения ПВО сбили 25 вражеских беспилотников Shahed-136.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО, два склада боеприпасов и другие военные цели противника.