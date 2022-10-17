Подразделения Росгвардии обустраивают позиции под Херсоном — Генштаб
Вооруженные силы Украины в результате точечных ударов артиллерии Сил обороны в Мелитополе Запорожской области ранили более 40 оккупантов. Еще до 30 раненых оккупантов в Воскресенке и до 25 — в Васильевке.
Также в вечерней сводке Генштаба 17 октября сообщается об уничтоженном складе боеприпасов оккупантов в Бердянске.
В Херсоне оккупанты привлекают подразделения Росгвардии к инженерному оборудованию позиций вокруг города.
— Одновременно принимаются меры по вывозу коллаборантов и их семей на территорию временно оккупированной территории АР Крым, — говорится в сводке Генштаба.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла более 11 ударов. Подтверждено поражение десяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника.
Кроме того, наши подразделения ПВО сбили 25 вражеских беспилотников Shahed-136.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО, два склада боеприпасов и другие военные цели противника.