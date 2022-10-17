Жовтень, 17 в 19:30

Збройні сили України в результаті точкових ударів артилерії Сил оборони у Мелітополі Запорізької області поранили понад 40 окупантів. Ще до 30 поранених окупантів у Воскресенці та до 25 – у Василівці.

Також у вечірньому зведенні Генштабу 17 жовтня повідомляється про знищений склад боєприпасів окупантів у Бердянську.

У Херсоні окупанти залучають підрозділи Росгвардії до інженерного обладнання позицій навколо міста.

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— Одночасно вживаються заходи щодо вивезення колаборантів та їхніх сімей на територію тимчасово окупованої території АР Крим, – йдеться у зведенні Генштабу.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала понад 11 ударів. Підтверджено ураження десяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції зенітного ракетного комплексу противника.

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Крім того, наші підрозділи ППО збили 25 ворожих безпілотників Shahed-136.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, один район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО, два склади боєприпасів та інші військові цілі противника.