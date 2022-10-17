Октябрь, 17 в 18:43

В понедельник, 17 октября, из российского плена освободили 108 женщин.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

– В плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные. 37 эвакуированных из Азовстали, 11 офицеров, 85 – рядовых и сержантов. Из них — 35 защитниц из ВСУ, 32 — ВМС, 12 — ТрО, 8 — НГУ, включая 2 из Азова, 5 — ДССТ, 4 ГНСУ и 12 гражданских, — написал он.

Сейчас смотрят

По словам Ермака, среди освобожденных были женщины, которые попали в плен еще до широкомасштабного вторжения российских войск в Украину.

— Люди сидели с 2019 года в псевдореспубликах за “слишком проукраинскую позицию”, выражавшуюся в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманные “шпионаж” и “терроризм”. Сейчас все девушки будут проходить медицинский осмотр, реабилитацию. Будут обнимать родных, своих детей, восстанавливаться, – добавил руководитель Офиса президента.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 236-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Андрей Ермак