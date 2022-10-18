Грабский: Израиль понял, что иранские дроны и ракеты – угроза не только для Украины

Октябрь, 18 в 11:00

Израиль наконец-то понял, что иранские дроны, а возможно, и ракеты – угроза не только для Украины, поэтому решил присоединиться к коалиции стран, которые будут создавать для нас так называемый противоракетный зонтик, заявил в эфире телемарафона военный эксперт Сергей Грабский.

– Совершенно логично, что Иран, получив и оттестировав эти ракеты на украинских территориях, может применить их в достаточно широком спектре и, в частности, против Израиля. Ведь не следует забывать, что Иран за последние 20 лет создал ракеты, которые могут поражать объекты на расстоянии от 300 км до 2 000 км. То есть бороться с ними будет очень тяжело, – объяснил он.

Грабский считает иранские ракеты, если их действительно будут поставлять в РФ, серьезной угрозой для Украины.

– Надо понимать, что Иран долго разрабатывал эту программу. То есть это уже завершенные, усовершенствованные образцы, которые уже использовались в зоне боевых действий. И для нас это может быть очень неприятным сюрпризом, – сказал эксперт.

В то же время отметил, что эти ракеты не могут изменить ход войны на поле боя, “но будут дополнительным элементом террора против мирного населения и объектов критической инфраструктуры”.

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На днях западные СМИ со ссылкой на источник в Белом доме сообщили, что Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты класса земля-земля Fateh-110 и Zolfaghar для войны против Украины.

По их данным, Иран согласился тайно отправить в Россию не только штурмовые дроны, но и ракеты, способные поражать цели на расстояниях 300 и 700 километров соответственно.