Грабський: Ізраїль зрозумів, що іранські дрони та ракети – загроза не лише для України

Жовтень, 18 в 11:00

Ізраїль нарешті зрозумів, що іранські дрони, а можливо, і ракети – загроза не лише для України, тому вирішив доєднатися до коаліції країн, які створюватимуть для нас так звану протиракетну парасольку, заявив в ефірі телемарафону військовий експерт Сергій Грабський.

– Абсолютно логічно, що Іран, отримавши і відтестувавши ці ракети на українських теренах, може застосувати їх у досить широкому спектрі і, зокрема, проти Ізраїлю. Адже не слід забувати, що Іран протягом останніх 20 років створив ракети, які можуть вражати обїєкти на відстані від 300 км до 2 000 км. Тобто боротися з ними буде дуже важко, – пояснив він.

Грабський вважає іранські ракети, якщо їх справді постачатимуть в РФ, серйозною загрозою для України.

– Треба розуміти, що Іран тривалий час розробляв цю програму. Тобто це вже завершені, удосконалені зразки, які вже викорстовували в зоні бойових дій. І для нас це може бути дуже неприємним сюрпризом, – сказав експерт.

Водночас зауважив, що ці ракети не можуть змінити хід війни на полі бою, “але це буде додатковим елементом терору проти мирного населення і обєктів критичної інфраструктури”.

Зараз дивляться

Днями західні ЗМІ з посиланням джерела в Білому домі повідомили, що Іран планує відправити в Росію балістичні ракети класу земля-земля Fateh-110 і Zolfaghar для війни проти України.

За їхніми даними, Іран погодився таємно відправити до Росії не лише штурмові дрони, а й ракети, які здатні вражати цілі на відстанях 300 і 700 кілометрів відповідно.