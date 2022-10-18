Жовтень, 18 в 15:49

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вносить на розгляд президента пропозицію про розрив дипломатичних відносин з Іраном.

Про це у вівторок, 18 жовтня, він повідомив під час брифінгу. Кулеба наголосив на тому, що “дії Ірану – це підлість і брехня, яку ми не терпітимемо”.

– З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами громадянській інфраструктурі України, смертей та страждань, заподіяних нашому народу, а також у зв’язку з появою повідомлень про можливе продовження постачання Іраном зброї Росії, я вношу на розгляд президента України пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном, – сказав він.

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Нещодавно стало відомо, що Іран планує відправити в Росію балістичні ракети класу земля-земля Fateh-110 і Zolfaghar.

Крім цього, Іран готується до відправлення у РФ додаткових БПЛА, зокрема десятків дронів Mohajer-6 і великої кількості дронів Shahed-136, якими країна-агресор щодня атакує українські міста.

Втім, офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані, як і раніше, заперечує передачу безпілотників для РФ.

За його словами, Тегеран нібито “не передавав” зброю “жодній” зі сторін, яка веде війну.