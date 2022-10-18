Октябрь, 18 в 18:36

С 24 февраля Украина просит закрыть небо, предоставить системы, которые могут быть эффективными против российских ракет и авиации. Эксперты говорят, что Украина обращалась за ними и раньше, задолго до начала полномасштабного вторжения, но на это не было политической воли партнеров.

На последнем заседании министров обороны союзников в Рамштайне наконец-то решили максимально помочь Украине. На какие комплексы может рассчитывать Украина и как они помогут нам, Фактам ICTV рассказали военные эксперты.

Как работают эти установки ПВО и сколько их нужно

На данный момент известно, что партнеры предоставили, в процессе передачи либо планируют передать такие противоракетные комплексы: IRIS-T (Германия), NASAMS (США), HAWK (Испания), Crotale (Франция).

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— Они все более-менее одинаковы. Это все системы среднего радиуса действия, где-то в рамках 40–60 км по дальности и до 25 км по высоте. Все они способны бороться не только с воздушными целями, но и с аэродинамическими целями — и с самолетами, и с ракетами. Разница только в модернизации. Допустим, модернизация системы HAWK где-то 90-е годы, системы Spyder еще раньше — 80-х. А вот системы IRIS-T и NASAMS — они более современные, – рассказывает военный эксперт Олег Жданов.

Сколько необходимо комплексов, чтобы эффективно защитить Украину, сказать непросто. Однако принцип логичен: чем больше – тем лучше.

— Скажу так: одна батарея NASAMS или IRIS-Т может прикрыть один город. Небольшой город, а на Киев нужно две-три батареи или четыре. И считайте, если у нас 24 областных центра и нужно по две батареи на город, то уже нужно 48 батарей, а если взять всю территорию Украины, то таких батарей нужно под сотню, — указывает Жданов.

Они уничтожают выявляемые цели, но также могут предоставлять координаты для других систем.

— Сперва они все, что сами обнаружили, то и уничтожают, по мере того, достигают они этих целей или нет. А вообще перспектива такова, что их нужно интегрировать в нашу систему противовоздушной и противоракетной обороны, – настаивает эксперт.

Что такое интегрированная система ПВО

Именно построение интегрированной системы ПВО – цель Украины. И это главный упор, который был озвучен во время последней встречи в Рамштайне.

— Если мы говорим о ПВО страны, в частности такой большой, как Украина, вопрос возникает не в системах ЗРК, а прежде всего в комплексности подхода, а это означает плотное, сплошное радиолокационное поле. То есть оно должно состоять из радаров разных типов, радаров с разными возможностями по обнаружению целей, в том числе и большой дальности, и воздушного базирования, — считает директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Тогда все радары, которые есть на территории Украины, работают на общую цель – выявить цель. Даже ту, которая поднялась в небо еще на территории России. Обменяться информацией, чтобы в конечном счете уничтожить цель.

— То есть мы обнаруживаем их, как только эти запуски произошли, и ведем вплоть до уничтожения. Когда мы говорим о комплексах средней дальности, как NASAMS или IRIS-Т, они сами по себе являются объектовыми комплексами. То есть могут защищать город, какой-либо объект или определенную территорию. Если же мы эти комплексы присоединяем к системе, то они уже набирают свойства совершенно другие, не объектовые, а всей территории. Особенно если бы нам еще удалось получить дальнобойные системы, как PATRIOT.

Тогда, при подключении к радарной системе мы могли бы на дальних подступах к Украине, даже на территории России, уничтожать эти ракеты, чтобы обломки падали на россиян, а не на украинцев. Я думаю, это было бы справедливо, – отмечает Михаил Самусь.

То есть это все, как одна компьютерная система, к которой присоединены комплексы — как радарные, так и зенитно-ракетные.

— И эта система может автоматически давать советы командующему, какие комплексы лучше всего могут выполнить эту задачу. То есть если они видят, что приближается 10 ракет по такому-то направлению, система, зная характеристики ЗРК (скажем, здесь стоят PATRIOT, тут стоят NASAMS, БУК, С-300, там — IRIS-Т), автоматически перераспределяет эти возможности. Даже если ракета станет маневрировать, уклоняясь, система автоматически начнет перераспределять задачи между всеми комплексами. Даже можно передавать эту информацию отделению ПВО, — подчеркивает эксперт.

Эта же информация будет поступать и Воздушным силам, самолетам-истребителям. В то же время система будет показывать: если на этом участке фронта достаточно ЗРК, авиацию можно не поднимать. И наоборот: если противоракетных комплексов не хватает, стоит подключать истребители.

— В том-то и заключается идея, что при интегрированном подходе система автоматически определяет наиболее оптимальный вариант, чтобы не тратить лишние ресурсы. Потому что все это очень ценно. У нас противник, у которого сотни и тысячи ракет, пусть и не новейших. Но для украинского общества безразлично, какая это ракета, если она целит по гражданским объектам, — говорит Самусь.

Почему комплексов ПВО так мало в мире

Современных комплексов ПВО очень немного по разным причинам: они долгое время считались ненужными, их производство было дорогостоящим и медленным.

— Комплексы NASAMS и IRIS-Т SLM являются уникальными. Немецких комплексов нет еще даже на вооружении Бундесвера, потому что долгие годы наши европейские партнеры сокращали вооруженные силы, не закупали новые комплексы ПВО, поскольку считали, что это не нужно, делали ставку на истребительную авиацию. Вообще, если вспомнить доктринально, что происходило там 15 лет назад, считалось, что самая большая угроза, в том числе и воздушная, это террористическая. То есть кто-то захватит самолет, и сверхзвуковые истребители были нужны, чтобы заставить захваченный самолет сесть либо изменить курс. Никто не рассматривал возможность такой большой конвенционной войны, с которой мы столкнулись, поэтому не инвестировали в эти комплексы, — напоминает Михаил Самусь.

Частные компании в основном разрабатывали такие системы на экспорт. Например, комплексы IRIS-T SLM прошли испытания, но они не стояли на вооружении армии Германии, потому что Германия не хотела их закупать. Они предлагались на экспорт.

— Сейчас Украина оказалась первым клиентом, покупателем или получателем, который сразу будет использовать их на поле боя. То же с NASAMS. Их изготовляли поштучно. У поляков было то же самое. С 2010 года они решали, какой комплекс выбрать. В 2019 году приняли решение, что это будет PATRIOT, и сейчас они до сих пор не получили свои комплексы. То есть это очень долгий процесс.

Раньше это было нормально. Многие политики просто не понимали этого. Они думали, что это просто дорогие игрушки, это бизнес, где ОПК делает себе деньги. Зачем эти противоракетные комплексы? Какие угрозы? Все торгуем газом с россиянами. Сейчас ситуация другая, это уже не бизнес, это реальные инструменты, которые помогают нам выжить. Надо понимать, что их очень мало. Не было таких линий, которые производили бы 100 комплексов в месяц, — подчеркивает эксперт.

В связи с нехваткой этих комплексов Украина должна просить США расконсервировать системы PATRIOT, которых немало, хотя и устаревших.

— Речь идет, например, о том, чтобы Соединенные Штаты извлекали из своих баз хранения, где, очевидно, есть десятки комплексов PATRIOT. Они устаревшие, но я думаю, что нам и устаревшие комплексы будут очень полезны, потому что нашим БУКам или С-300 тоже по 40-50 лет минимум, и если какой-то PATRIOT устаревший, ничего страшного. Нам главное, чтобы эти системы могли сбивать российские ракеты, самолеты или вертолеты, — говорит Самусь.

И современные системы, и устаревшие могут сосуществовать и совместно выполнять задачи.

Следует ли разработать собственный комплекс ПВО

В перспективе Украина должна позаботиться о своей независимости, которая зависит от возможности производства оружия, говорят эксперты.

— Очень хороший пример – это Израиль. С чего Израиль начал свой военно-промышленный комплекс? Строительство патронного завода. Они начали производить боеприпасы и стали независимыми от США относительно поставки этих боеприпасов. То же когда-то сделал Азербайджан. Они построили производство боеприпасов ко всем советским образцам вооружения. Мы восемь лет думали, строить или не строить патронный завод. Хотя мы противокорабельный комплекс Нептун сделали почти за три года. У нас очень хорошая конструкторская школа по радиолокационным станциям и очень мощная школа ракетостроения, и если это соединить, то противовоздушный комплекс сделать не проблема, — уверен Олег Жданов.

Также уже сегодня нужно еще больше настаивать на передаче Украине самолетов западного образца. То как наши пилоты закрывали небо, просто поражает. Однако наши самолеты — не вечные и тоже не новые, а пилоты абсолютно в состоянии освоить западные машины. Была бы на это политическая воля западных партнеров, ведь речь о самолетах идет уже более полугода.