Октябрь, 18 в 19:06

Российский диктатор Владимир Путин теоретически может использовать ядерное оружие в войне против Украины. Однако это лишь ускорит распад РФ, и в Кремле это понимают.

Соответствующую оценку озвучил в одном из интервью руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Он напомнил, что ядерное оружие обычно используется в мире как инструмент стратегического сдерживания.

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– Могут ли они (Россия, – Ред.) теоретически применить ядерное оружие? Теоретически – могут, это только ускорит распад РФ, и они это прекрасно знают и понимают. Они не так уж глупы все, как бы нам хотелось, — подчеркнул Буданов.

Он выразил мнение, что РФ не готова к применению тактического ядерного оружия ни в Черном море, ни на территории Украины.

– Готовы ли они это сделать? Нет, не готовы. Могу объяснить очень просто. Они столько времени говорят об этом, вспомните, – заявил руководитель ГУР.

Комментируя ядерные учения, организованные в РФ под названием Гром-2022, Буданов объяснил, что их агрессор проводит каждый год. В настоящее время они проходят почти синхронно с учениями НАТО Steadfast Noon.

– Однако кульминация “тренировок” стратегических ядерных сил РФ намечена сразу после завершения активной фазы учений НАТО, с единственной целью – показать, что “мы можем больше”. То есть, что бы сейчас ни показали учения НАТО, они хотя бы на одну ракету, но запустят больше, — отметил Буданов.

По данным руководителя разведки, ядерные учения РФ будут проходить на севере страны-агрессора. Запланированы запуски с трех ядерных подводных ракетоносителей, запуск гиперзвукового ракетного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. Кроме того, оккупанты будут привлекать самолеты стратегической и дальней авиации, Искандеры, планируют пуски ракет Калибр, в том числе и по реальным целям.

Как известно, 17 октября в Европе стартовали ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию под названием Steadfast Noon. Они продлятся до 30 октября. Будут задействованы до 60 самолетов разных типов из 14 стран НАТО, в том числе американские стратегические бомбардировщики.