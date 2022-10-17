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Страны НАТО начали в Европе ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon

Валентина Летяк, редактор ленты
США-ЄС-НАТО
Фото: Depositphotos

В понедельник, 17 октября, ВВС стран НАТО начинают в Европе ежегодные учения Steadfast Noon по ядерному сдерживанию с использованием стратегических бомбардировщиков. Они продлятся до 30 октября.

С текущими событиями в мире эти учения не связаны, отмечают в Североатлантическом союзе.

В Steadfast Noon, которые будут проходить над территориями Бельгии, Великобритании и акваторией Северного моря, будут задействованы до 60 самолетов разных типов из 14 стран НАТО, в том числе американские стратегические бомбардировщики B-52, способные нести ядерное оружие. Однако боевое оружие на самолетах не будет использоваться.

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В НАТО говорят, что эти учения помогают обеспечить защищенность, безопасность и действенность сил ядерного сдерживания военного блока.

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Источник: NATO

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