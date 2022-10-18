Жовтень, 18 в 19:06

Російський диктатор Володимир Путін теоретично може застосувати ядерну зброю у війні проти України. Проте це лише пришвидшить розпад РФ, і у Кремлі це розуміють.

Відповідну оцінку озвучив в одному з інтерв’ю керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Він нагадав, що ядерна зброя зазвичай використовується в світі як інструмент стратегічного стримування.

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– Чи можуть вони (Росія, – Ред.) теоретично застосувати ядерну зброю? Теоретично – можуть, це тільки пришвидшить розпад РФ, і вони це чудово знають і розуміють. Вони не такі вже дурні всі, як би нам хотілося, – наголосив Буданов.

Він висловив думку, що РФ не готова до застосування тактичної ядерної зброї чи то в Чорному морі, чи на території України.

– Чи готові вони це зробити? Ні, не готові. Можу пояснити дуже легко. Вони стільки часу говорять про це, згадайте, – заявив керівник ГУР.

Коментуючи ядерні навчання, організовані в РФ під назвою Гром-2022, Буданов пояснив, що їх агресор проводить щороку. Нині вони проходять майже синхронно з навчаннями НАТО Steadfast Noon.

– Проте кульмінація “тренувань” стратегічних ядерних сил РФ намічена одразу після завершення активної фази навчань НАТО, з єдиною метою – показати, що “ми можемо більше”. Тобто що б зараз не показало навчання НАТО, вони хоча б на одну ракету, але запустять більше, – зазначив Буданов.

За даними керівника розвідки, ядерні навчання РФ відбуватимуться на півночі країни-агресора. Заплановані запуски з трьох ядерних підводних ракетоносіїв, запуск гіперзвукової ракетної зброї та міжконтинентальних балістичних ракет. Крім того, окупанти залучають літаки стратегічної та дальньої авіації, Іскандери, планують пуски ракет Калібр, зокрема й по реальних цілях.

Як відомо, 17 жовтня в Європі стартували щорічні навчання НАТО з ядерного стримування під назвою Steadfast Noon. Вони триватимуть до 30 жовтня. Будуть задіяні до 60 літаків різних типів із 14 країн НАТО, зокрема американські стратегічні бомбардувальники.