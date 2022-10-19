Российские энергетики могут быть причастны к обстрелам инфраструктуры в Украине — ДТЭК

Октябрь, 18 в 22:10

Россия профессионально бьет по объектам критической инфраструктуры Украины, что может свидетельствовать о консультировании у энергетиков.

Об этом в интервью заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

— Враг знает, куда бить. Наверное, их консультируют российские энергетики: видно, что профессионально указываются цели, и они методично обстреливаются. Причем это делается после того, как пройдет определенное время и кто-то посмотрит, какой вред был нанесен. Затем прибегают к повторному обстрелу тех же объектов, — заявил он.

Также Сахарук отметил, что по одной украинской станции прилетало два раза, другую атаковали сегодня повторно.

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— Посмотрели (россияне, — Ред.), нарушили работу (станции, — Ред.) или нет. Если нет или частично — они добивают. Российский диктатор Владимир Путин, выступая на прошлой неделе, говорил, что “у нас есть 29 объектов, по которым мы хотим дать максимально оружием”. Они отрабатывают. Действительно профессионально бьют, знают куда, системно, — говорит директор ДТЭК.

Кроме того, по мнению Сахарука, РФ не остановится, пока полностью не уничтожит и так уже почти разрушенные объекты.