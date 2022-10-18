552 населенных пункта без света: какова ситуация с водой и энергообеспечением в Днепре, Киеве и области

Октябрь, 18 в 16:47

О последствиях утренних ракетных ударов по энергетической системе Украины сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

– Сегодняшнее утро враг начал с коварных обстрелов объектов энергообеспечения столицы. В результате чего некоторые районы Киева остались без воды и света. Сейчас работаем над восстановлением резервного питания. В Киеве повреждены два объекта критической инфраструктуры, есть перебои со светом в Деснянском районе и водоснабжением Левого берега столицы, — сообщили в Офисе президента.

Также без света осталось более 2 тыс. жителей Броварского и Вышгородского районов.

Кроме того, в результате атаки на Житомир в городе частично нет света и воды. Под обстрелами были Николаевская область и город Днепр.

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— Под обстрелом был и Днепр, поврежден объект энергообеспечения. По состоянию на сегодняшний день ситуация остается критической, особенно трудно будет в пиковые часы потребления электроэнергии, — добавил Тимошенко.

В Офисе президента призвали ограничить электропотребление в пиковые часы с 17:00 до 23:00.

Сейчас без света в Украине остаются 552 населенных пункта, подавляющее большинство – на Харьковщине.

Работы по восстановлению критической инфраструктуры на деоккупированных территориях продолжаются.

За минувшие сутки в результате ударов РФ погибли 20 украинцев, еще 20 получили ранения.