Російські енергетики можуть бути причетні до обстрілів інфраструктури в Україні – ДТЕК

Жовтень, 18 в 22:10

Росія професійно б’є по об’єктах критичної інфраструктури України, що може свідчити про консультацію в енергетиків.

Про це в інтерв’ю заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

– Ворог знає, куди бити. Напевно, їх консультують російські енергетики: видно, що професійно вказуються цілі, і вони методично обстрілюються. Причому це робиться після того, як мине певний час і хтось подивиться, якої шкоди було завдано. Потім вдаються до повторного обстрілу тих самих об’єктів, – заявив він.

Також Сахарук зазначив, що одну українську станцію атакували двічі, по іншій – сьогодні прилетіло вдруге.

Зараз дивляться

– Подивилися (росіяни, – Ред.), порушили роботу (станції, – Ред.) чи ні. Якщо ні чи частково, вони добивають. Російський диктатор Володимир Путін, виступаючи минулого тижня, говорив, що “маємо 29 об’єктів, по яких ми хочемо дати максимально зброєю”. Вони відпрацьовують. Справді професійно б’ють, знають куди, системно, – каже директор ДПЕК.

Крім того, на думку Сахарука, РФ не зупиниться, поки повністю не знищить і так уже майже зруйновані об’єкти.