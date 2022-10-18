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Факты / Україна

В Днепре прогремел взрыв: Россия с самого утра обстреливает Украину

Татьяна Забожко, редактор ленты
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В Днепре прогремел взрыв: Россия с самого утра обстреливает Украину
Фото: Depositphotos

Утром 18 октября в Днепре прогремел взрыв.

Об этом с места происшествия сообщают очевидцы.

Сейчас в небо над областным центром поднимается дым.

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По предварительным данным, в Днепре после взрыва начался пожар.

По состоянию на это время не сработали сирены только в пяти областях на Западе Украины.

Остальные регионы находятся под угрозой обстрелов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 237-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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