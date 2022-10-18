В Днепре прогремел взрыв: Россия с самого утра обстреливает Украину
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Утром 18 октября в Днепре прогремел взрыв.
Об этом с места происшествия сообщают очевидцы.
Сейчас в небо над областным центром поднимается дым.
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По предварительным данным, в Днепре после взрыва начался пожар.
По состоянию на это время не сработали сирены только в пяти областях на Западе Украины.
Остальные регионы находятся под угрозой обстрелов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 237-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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