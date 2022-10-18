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Факти / Україна

У Дніпрі прогримів вибух: Росія з самого ранку обстрілює Україну

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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У Дніпрі прогримів вибух: Росія з самого ранку обстрілює Україну
Фото: Depositphotos

Уранці 18 жовтня в Дніпрі пролунав вибух.

Про це з місця події повідомляють очевидці.

Зараз у небо над обласним центром здіймається дим.

Зараз дивляться

За попередніми даними, у Дніпрі після вибуху почалася пожежа.

Станом на цю годину не працювали сирени лише в п’яти областях на Заході України.

Решта регіонів перебувають під загрозою обстрілів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 237-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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