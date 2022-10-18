У Дніпрі прогримів вибух: Росія з самого ранку обстрілює Україну
Потребує перевірки
Фото: Depositphotos
Уранці 18 жовтня в Дніпрі пролунав вибух.
Про це з місця події повідомляють очевидці.
Зараз у небо над обласним центром здіймається дим.
Зараз дивляться
За попередніми даними, у Дніпрі після вибуху почалася пожежа.
Станом на цю годину не працювали сирени лише в п’яти областях на Заході України.
Решта регіонів перебувають під загрозою обстрілів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 237-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.