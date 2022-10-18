Президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить Бахмут Донецкой области до конца октября.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она отметила, что эпицентр самых тяжелых боев сейчас расположен на востоке Украины, в частности на Бахмутском направлении.

– В Донецкой области враг совершает наступление. Россия, уже в пятый раз с начала полномасштабного вторжения, поставила своим войскам срок, когда они должны полностью выйти на границы Донецкой области. У них сейчас план, что до конца этого месяца они должны полностью занять Бахмут, поэтому действительно там очень тяжелые бои, — сказала она.