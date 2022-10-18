Атаки дронами-камикадзе и наступление РФ в Донецкой области: что происходит на 237-е сутки войны (онлайн)
Президент РФ Путин приказал захватить Бахмут Донецкой области до конца октября.
Украина призывает ЕС ввести санкции против Ирана за продажу оружия РФ.
Подразделения Росгвардии обустраивают позиции под Херсоном.
Из российского плена освободили 108 украинских женщин.
Канада ввела дополнительные санкции против 34 российских физических и одного юридического лица, причастных к распространению дезинформации и пропаганды.
В список, в частности, попали пропагандистский телеканал Звезда, принадлежащий министерству обороны РФ, российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, телеведущие Тина Канделаки и Наиля Аскер-Заде, помощник Путина Владимир Мединский.
– Эти лица и организации помогают российскому режиму подрывать принципы государственного суверенитета и несут ответственность за распространение ложных нарративов, которые служат поводом для неоправданной войны российского режима, – говорится на сайте правительства Канады.
Президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить Бахмут Донецкой области до конца октября.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Она отметила, что эпицентр самых тяжелых боев сейчас расположен на востоке Украины, в частности на Бахмутском направлении.
– В Донецкой области враг совершает наступление. Россия, уже в пятый раз с начала полномасштабного вторжения, поставила своим войскам срок, когда они должны полностью выйти на границы Донецкой области. У них сейчас план, что до конца этого месяца они должны полностью занять Бахмут, поэтому действительно там очень тяжелые бои, — сказала она.