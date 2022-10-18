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Татьяна Забожко, редактор ленты

Россия разрушила дом и цветочный рынок в Николаеве. Есть жертвы

Обстріл Миколаєва 18 жовтня 2022

Ночью 18 октября российские военные обстреляли Николаев ракетами типа С-300, после чего в областном центре пропал свет.

Обновлено в 08:00. Электроснабжение в городе появилось в 06:20. Руководитель областной военной администрации Виталий Ким поблагодарил каждого приобщившегося к восстановлению специалиста за оперативную работу.

Кроме того, глава ОВА уточнил, что во время ночной атаки оккупанты попали в двухэтажный дом.

Под завалами обнаружили тело мужчины. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Также россияне разрушили цветочный рынок, однако там, к счастью, обошлось без жертв.

На обстрел Николаева отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства уверен: государство-террорист ничего не изменит для себя такими действиями.

– Только подтвердит свою разрушительную и убийственную сущность, за что непременно будет отвечать, – убежден глава государства.

Напомним, что в полвторого ночи 18 октября в Николаеве прогремели взрывы, после чего весь город остался без электроснабжения.

Около трех ночи городской глава областного центра Александр Сенкевич сообщил, что на месте работают все службы.

Подробную информацию Александр Сенкевич пообещал сообщить утром.

Лаконично отреагировал на чрезвычайную ситуацию и руководитель областной военной администрации Виталий Ким.

– Чиним, – написал Виталий Ким, а спустя полчаса добавил. – А в другом месте ломаем.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 237-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Виталий Ким, Александр Сенкевич

Фото: Кирилл Тимошенко

Взрыв, Николаев
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