У Миколаєві після нічних вибухів зникло світло

Жовтень, 18 в 6:10

О пів на другу ночі 18 жовтня в Миколаєві пролунали вибухи, після чого в багатьох зникло світло, а згодом взагалі все місто залишилось без електропостачання.

Близько третьої ночі міський голова обласного центру Олександр Сєнкевич повідомив, що на місці працюють усі служби.

Детальну інформацію Олександр Сєнкевич пообіцяв повідомити зранку.

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Лаконічно відреагував на надзвичайну ситуацію й керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

– Лагодимо, – написав Віталій Кім, а за пів години додав. – А в іншому місці ламаємо.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 237-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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