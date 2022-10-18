Октябрь, 18 в 7:39

Утром 18 октября в Кривом Роге раздаются взрывы.

По словам главы местной военной администрации Александра Вилкула, громкие звуки слышны в северной части города.

Обновлено в 07:39. Александр Вилкул просит людей не покидать укрытия, потому что оккупанты запустили ракеты Х-101 из района Волгодонска.

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– Ожидаемое время возможного прилета – 07:50. Пуски крылатых ракет из ТУ-95, – предупредил об опасности местных жителей руководитель Криворожской военной администрации.

По состоянию на этот час воздушная тревога объявлена в ряде областей на Востоке, в Центре, на Севере и Юге.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 237-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Вилкул