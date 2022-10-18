На Кривий Ріг із Волгодонська летять ракети Х-101

Жовтень, 18 в 7:39

Уранці 18 жовтня в Кривому Розі лунають вибухи.

За словами очільника місцевої військової адміністрації Олександра Вілкула, гучні звуки чутно в північній частині міста.

Оновлено о 07:39. Олександр Вілкул просить людей не залишати укриттів, тому що окупанти запустили ракети Х-101 із району Волгодонська.

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– Очікуваний час можливого прильоту – 07:50. Запуски крилатих ракет із ТУ-95, – попередив про небезпеку місцевих жителів керівник Криворізької військової адміністрації.

Станом на цю годину повітряна тривога оголошена в низці областей на Сході, у Центрі, на Півночі та Півдні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 237-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Олександр Вілкул