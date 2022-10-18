В Запорожье ночью раздалась серия взрывов
Требует проверки
Ночью 18 октября в Запорожье прозвучала серия взрывов.
Об этом с места происшествия сообщили очевидцы.
Представители властей города и области ситуацию пока не комментировали.
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Тогда, к счастью, своей цели оккупант не достиг, потому что обошлось без разрушений и пострадавших.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 237-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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