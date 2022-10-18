Октябрь, 18 в 6:22

Ночью 18 октября в Запорожье прозвучала серия взрывов.

Об этом с места происшествия сообщили очевидцы.

Представители властей города и области ситуацию пока не комментировали.

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Тогда, к счастью, своей цели оккупант не достиг, потому что обошлось без разрушений и пострадавших.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 237-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.