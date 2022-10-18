У Запоріжжі вночі пролунала серія вибухів
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Уночі 18 жовтня в Запоріжжі пролунала серія вибухів.
Про це з місця події повідомили очевидці.
Представники влади міста та області ситуацію поки не коментували.
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Нагадаємо, що росіяни атакували ракетами обласний центр і минулої ночі.
Тоді, на щастя, своєї мети окупант не досягнув, тому що минулося без руйнувань та постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 237-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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