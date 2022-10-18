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Факти / Україна

У Запоріжжі вночі пролунала серія вибухів

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Запоріжжі вночі пролунала серія вибухів

Уночі 18 жовтня в Запоріжжі пролунала серія вибухів.

Про це з місця події повідомили очевидці.

Представники влади міста та області ситуацію поки не коментували.

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Нагадаємо, що росіяни атакували ракетами обласний центр і минулої ночі.

Тоді, на щастя, своєї мети окупант не досягнув, тому що минулося без руйнувань та постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 237-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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