Армия РФ будет использовать украинцев как щит: Ким о “военном положении” Путина

Октябрь, 19 в 16:15

“Военное положение” на временно оккупированных украинских территориях, которое объявил российский диктатор Владимир Путин, будет означать, что захватчики будут иметь право мобилизовать оставшихся на территории этих областей граждан Украины и бросать их воевать против украинских сил обороны.

Такое мнение озвучил во время телемарафона Единые новости руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким.

— Наши граждане воевать (против ВСУ, — Ред.) не хотят, но у них (РФ, — Ред.) есть заградотряды, которые будут не давать отойти, используя своих военных как заградотряды. А наших людей не как “пушечное мясо”, а это люди, которых мы не можем просто расстреливать и тому подобное, — сказал он.

Он добавил, что российские оккупанты будут использовать украинцев с временно оккупированных территорий “как щит”.

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По словам Кима, этот “указ” Путина также свидетельствует о провальной мобилизации на территории России.

— Они хотят добрать людьми из оккупированных территорий.

Ким рассказал, что с правого берега Днепра выводят только российских военных, в то время как мобилизованных из “Л/ДНР” и свежо мобилизованных и неопытных оставляют.

19 октября российский диктатор Владимир Путин объявил о решении ввести “военное положение” на временно оккупированных территориях Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей. Оно должно начаться в полночь 20 октября.