Армия РФ будет использовать украинцев как щит: Ким о “военном положении” Путина
“Военное положение” на временно оккупированных украинских территориях, которое объявил российский диктатор Владимир Путин, будет означать, что захватчики будут иметь право мобилизовать оставшихся на территории этих областей граждан Украины и бросать их воевать против украинских сил обороны.
Такое мнение озвучил во время телемарафона Единые новости руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким.
— Наши граждане воевать (против ВСУ, — Ред.) не хотят, но у них (РФ, — Ред.) есть заградотряды, которые будут не давать отойти, используя своих военных как заградотряды.
А наших людей не как “пушечное мясо”, а это люди, которых мы не можем просто расстреливать и тому подобное, — сказал он.
Он добавил, что российские оккупанты будут использовать украинцев с временно оккупированных территорий “как щит”.
По словам Кима, этот “указ” Путина также свидетельствует о провальной мобилизации на территории России.
— Они хотят добрать людьми из оккупированных территорий.
Ким рассказал, что с правого берега Днепра выводят только российских военных, в то время как мобилизованных из “Л/ДНР” и свежо мобилизованных и неопытных оставляют.
19 октября российский диктатор Владимир Путин объявил о решении ввести “военное положение” на временно оккупированных территориях Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей. Оно должно начаться в полночь 20 октября.