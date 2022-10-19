Армія РФ використовуватиме українців як щит: Кім про “воєнний стан” Путіна

Жовтень, 19 в 16:15

“Воєнний стан” на тимчасово окупованих українських територіях, який оголосив російський диктатор Володимир Путін, означатиме, що загарбники матимуть право мобілізувати громадян України, які залишилися на території цих областей, та кидати їх воювати проти українських сил оборони.

Таку думку озвучив під час телемарафону Єдині новини керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

— Наші громадяни воювати (проти ЗСУ, – Ред.) не хочуть, але в них (РФ, – Ред.) є загороджувальні загони, які будуть не давати відійти, використовуючи своїх військових як загороджувальні загони. А наших людей, не як “гарматне м’ясо”, а це люди, яких ми не можемо просто розстрілювати і тому подібне, – сказав він.

Він додав, що російські окупанти використовуватимуть українців з тимчасово окупованих територій “як щит”.

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За словами Кіма, цей “указ” Путіна також свідчить про провальну мобілізацію на території Росії.

— Вони хочуть добрати людьми з окупованих територій.

Кім розповів, що з правого берега Дніпра виводять лише російських військових, тоді як мобілізованих із “Л/ДНР” та свіжо мобілізованих і недосвідчених залишають.

19 жовтня російський диктатор Володимир Путін оголосив про рішення запровадити “воєнний стан” на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей. Він має розпочатися опівночі 20 жовтня.