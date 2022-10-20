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Факты / Україна

Это сделает нашу ПВО более эффективной: Арестович о передаче Израилем систем предупреждения

Малиновская Ангелина, редактор ленты
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Это сделает нашу ПВО более эффективной: Арестович о передаче Израилем систем предупреждения
Фото: Pixabay

Системы раннего предупреждения от Израиля могут стать очень сильным взносом в укрепление обороноспособности Украины.

Об этом советник Офиса президента Алексей Арестович заявил в эфире Фейгин Live.

– Намерение передать системы раннего предупреждения является очень сильным взносом в укрепление обороноспособности Украины. В Израиле есть системы, которые обнаруживают любой по размеру дрон на очень больших дистанциях. А скорость реакции в разы более эффективна для работы нашего ПВО, которая и без того достаточно эффективна, — говорит он.

Также он подчеркнул, что в Израиле есть серия уникальной техники, в том числи для борьбы с ракетами и дронами, но она очень дорогая и весьма специфическая.

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— Одна из позиций Израиля — пока не ссоримся с РФ. На Израиле мир клином не сошелся. Нам нужна техника в первую очередь от Европы, стран НАТО. Они наши ближайшие союзники.  Израиль стоит особняком, у него особая ситуация, положение, политика, — сказал советник.

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