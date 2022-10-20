Это сделает нашу ПВО более эффективной: Арестович о передаче Израилем систем предупреждения
Системы раннего предупреждения от Израиля могут стать очень сильным взносом в укрепление обороноспособности Украины.
Об этом советник Офиса президента Алексей Арестович заявил в эфире Фейгин Live.
– Намерение передать системы раннего предупреждения является очень сильным взносом в укрепление обороноспособности Украины. В Израиле есть системы, которые обнаруживают любой по размеру дрон на очень больших дистанциях. А скорость реакции в разы более эффективна для работы нашего ПВО, которая и без того достаточно эффективна, — говорит он.
Также он подчеркнул, что в Израиле есть серия уникальной техники, в том числи для борьбы с ракетами и дронами, но она очень дорогая и весьма специфическая.
— Одна из позиций Израиля — пока не ссоримся с РФ. На Израиле мир клином не сошелся. Нам нужна техника в первую очередь от Европы, стран НАТО. Они наши ближайшие союзники. Израиль стоит особняком, у него особая ситуация, положение, политика, — сказал советник.