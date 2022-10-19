Октябрь, 19 в 17:51

Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что Израиль не будет поставлять оружие Украине для противостояния российскому вторжению, но сказал, что Иерусалим может поставить Украине систему раннего предупреждения о приближающихся ударах, подобную той, что используется в еврейском государстве.

Об этом Ганц сказал, выступая перед группой послов Европейского Союза, пишет The Times of Israel.

Выступление министра произошло спустя день после того, как Украина заявила, что подаст официальный запрос на израильские системы ПВО типа Железный купол. Ганц исключил возможность продажи такого оружия.

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— Израиль поддерживал и поддерживает Украину, НАТО и Запад. Это то, что мы говорили в прошлом и повторяем сегодня. Израиль проводит политику поддержки Украины посредством гуманитарной помощи и поставок жизненно важного оборонительного оборудования, — сказал Ганц.

При этом он подчеркнул, что Израиль не будет поставлять Украине системы вооружения “по ряду оперативных соображений”.

— Мы будем продолжать поддерживать Украину в рамках наших ограничений, как мы это делали в прошлом, — сказал министр.

Бенни Ганц заявил, что Израиль направил украинцам просьбу поделиться информацией об их потребностях в средствах предупреждения ПВО.

— Как только мы получим эту информацию, мы сможем помочь в разработке жизненно важной гражданской системы раннего предупреждения, — добавил он.

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Израильская система предупреждения использует сочетание радиолокационных и электрооптических устройств для обнаружения запусков ракет, снарядов и беспилотников, классификации их размеров и угрозы, которую они представляют, и нанесения на карту районов, которым угрожает опасность.

Граждане получают предупреждения через сирены, оповещения на свои телефоны и сообщения по телевидению и радио.

Издание отмечает, что в течение многих лет эта система спасала сотни жизней во время вспышек насилия со стороны террористических групп из Сектора Газа и Ливана, которые запускали тысячи снарядов по израильским городам.

В последние годы точность системы была повышена, чтобы она могла ограничивать свои предупреждения конкретными районами больших городов.

Украинские города в последние недели неоднократно подвергались атакам барражирующих боеприпасов иранского производства, также известных как дроны-камикадзе Shahed-136, и других ракет, запущенных Россией.

— Мы следим за участием Ирана в войне в Украине. Мы видим, что Иран предоставляет БПЛА, а в ближайшем будущем может предоставить и дополнительные усовершенствованные системы, — считает Ганц.

В среду Украина заявила, что ее военные сбили более 223 беспилотников иранского производства за чуть больше месяца.

С первых дней вторжения высокопоставленные украинские чиновники просили Израиль прислать свои системы противоракетной обороны, особенно Железный купол, в публичных обращениях и в частных беседах с лицами, принимающими решения в Иерусалиме.

Однако власти Израиля до сих пор избегали предоставления прямой военной помощи Киеву — ни наступательных вооружений, ни передовых оборонительных технологий — после вторжения российских войск в Украину 24 февраля, пытаясь избежать разжигания кризиса в отношениях с Москвой.

Израиль — одна из немногих стран, поддерживающих относительно теплые отношения как с Украиной, одной из западных демократий, так и с Россией.

Однако Израиль оказался в противоречии с Россией, поскольку Иерусалим все больше поддерживает Украину, стремясь при этом сохранить свободу передвижения в сирийском небе, которое в значительной степени контролируется Москвой.

В апреле Ганц впервые разрешил отправить украинским службам спасения 2 тыс. шлемов и 500 бронежилетов после долгих отказов.

Этот шаг был предпринят после сообщений о массовых убийствах мирных жителей, изнасилованиях и других зверствах, совершенных российскими войсками в киевском пригороде Буча, что привело к смене тона израильских политиков.

В то время министр иностранных дел Яир Лапид, который сейчас является премьер-министром, прямо обвинил Россию в военных преступлениях в связи с этими сообщениями, что стало самым резким высказыванием в адрес Москвы со стороны высокопоставленного израильского чиновника.

Связи между Израилем и Россией еще больше испортились после заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Адольф Гитлер имел еврейское происхождение, в попытке оправдать вторжение Москвы в Украину с целью “денацификации” страны, президент которой, Владимир Зеленский, является евреем.

Хотя Иерусалим несколько сменил свой тон, чтобы в большей степени присоединиться к западным державам, он до сих пор упорно отказывается вносить свой вклад в военные усилия Украины.

В среду Ганц заявил, что планирует одобрить дополнительный пакет помощи Украине на оборону.

Израиль отправил около 100 тонн гуманитарной помощи и организовал полевой госпиталь на западе Украины на шесть недель.