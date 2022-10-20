Це зробить нашу ППО ефективнішою: Арестович про передачу Ізраїлем систем попередження

Жовтень, 19 в 23:06

Системи раннього попередження від Ізраїлю можуть стати дуже сильним внеском у зміцнення обороноздатності України.

Про це радник Офісу президента Олексій Арестович заявив в ефірі Фейгін Live.

– Намір передати системи раннього попередження є дуже сильним внеском у зміцнення обороноздатності України. В Ізраїлі є системи, які виявляють будь-який за розміром дрон на великих дистанціях. А швидкість реакції в рази ефективніша для роботи нашого ППО, яка й так досить ефективна, – каже він.

Також він наголосив, що в Ізраїлі є серія унікальної техніки, зокрема для боротьби з ракетами та дронами, але вона дуже дорога і дуже специфічна.

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