Це зробить нашу ППО ефективнішою: Арестович про передачу Ізраїлем систем попередження
Системи раннього попередження від Ізраїлю можуть стати дуже сильним внеском у зміцнення обороноздатності України.
Про це радник Офісу президента Олексій Арестович заявив в ефірі Фейгін Live.
– Намір передати системи раннього попередження є дуже сильним внеском у зміцнення обороноздатності України. В Ізраїлі є системи, які виявляють будь-який за розміром дрон на великих дистанціях. А швидкість реакції в рази ефективніша для роботи нашого ППО, яка й так досить ефективна, – каже він.
Також він наголосив, що в Ізраїлі є серія унікальної техніки, зокрема для боротьби з ракетами та дронами, але вона дуже дорога і дуже специфічна.
– Одна з позицій Ізраїлю – поки що не сваримося з РФ. На Ізраїлі світ клином не зійшовся. Нам потрібна техніка насамперед від Європи, країн НАТО. Вони наші найближчі союзники. Ізраїль стоїть окремо, має особливу ситуацію, становище, політику, – визнав радник.