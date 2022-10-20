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Факти / Україна

Це зробить нашу ППО ефективнішою: Арестович про передачу Ізраїлем систем попередження

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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Це зробить нашу ППО ефективнішою: Арестович про передачу Ізраїлем систем попередження
Фото: Pixabay

Системи раннього попередження від Ізраїлю можуть стати дуже сильним внеском у зміцнення обороноздатності України.

Про це радник Офісу президента Олексій Арестович заявив в ефірі Фейгін Live.

– Намір передати системи раннього попередження є дуже сильним внеском у зміцнення обороноздатності України. В Ізраїлі є системи, які виявляють будь-який за розміром дрон на великих дистанціях. А швидкість реакції в рази ефективніша для роботи нашого ППО, яка й так досить ефективна, – каже він.

Також він наголосив, що в Ізраїлі є серія унікальної техніки, зокрема для боротьби з ракетами та дронами, але вона дуже дорога і дуже специфічна.

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– Одна з позицій Ізраїлю – поки що не сваримося з РФ. На Ізраїлі світ клином не зійшовся. Нам потрібна техніка насамперед від Європи, країн НАТО. Вони наші найближчі союзники. Ізраїль стоїть окремо, має особливу ситуацію, становище, політику, – визнав радник.

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