Мобилизованные зеки после получения оружия покидают подразделения и бегут в РФ — Генштаб

Октябрь, 19 в 19:20

Пополнение потерь подразделений российских оккупационных войск за счет зеков вызвало дополнительные проблемы для командования РФ.

Об этом сообщил Генштаб Украины.

– Таким образом, завербованные военнослужащие из мест лишения свободы после получения оружия покидают подразделения и ищут возможность вернуться на территорию РФ. По имеющейся информации, после поражения склада с боеприпасами в Херсонской области 17 октября часть задействованного в его охране подразделения получила ранения, а остальные — прибегли к бегству, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения росгвардии под видом борьбы с ДРГ проводят мероприятия по поиску дезертиров.

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Кроме того, оккупационные власти временно захваченной территории Запорожской области организовали проведение так называемой инвентаризации жилищного фонда и “перепись” населения. Целью этого является поиск и отчуждение жилья местных жителей, уехавших из населенных пунктов.

— Оккупанты продолжают практику принудительного привлечения местного населения для проведения фортификационных работ в районе города Херсон, якобы из числа нарушителей комендантского часа и нелояльных к оккупационным властям граждан, — добавляют в Генштабе.

Сообщается, что с территории Беларуси противник задействовал девять ударных дронов БПЛА Shahed-136. Восемь из них сбиты.

Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре крылатых ракеты, один вертолет Ка-52 и тринадцать БпЛА Shahed-136.

Наши воины ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию ​​РЭБ, один мост и одну понтонную переправу противника.