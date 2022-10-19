Мобілізовані зеки після отримання зброї залишають підрозділи та тікають до РФ – Генштаб
Поповнення втрат підрозділів російських окупаційних військ за рахунок зеків завдало додаткових проблем командуванню.
Про це повідомив Генштаб України.
– Так, завербовані військовослужбовці з місць позбавлення волі після отримання зброї залишають підрозділи та шукають можливість повернутися на територію РФ. За наявною інформацією, після ураження складу з боєприпасами в Херсонській області 17 жовтня цього року частина підрозділу, що залучалася до його охорони, отримала поранення, а решта – вдалася до втечі, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підрозділи росгвардії, під виглядом боротьби з ДРГ, проводять заходи з пошуку дезертирів.
Крім того, окупаційна влада тимчасово захопленої території Запорізької області організувала проведення так званої інвентаризації житлового фонду та “перепис” населення. Метою цього є пошук та відчуження житла місцевих мешканців, які виїхали з населених пунктів.
– Окупанти продовжують практику примусового залучення місцевого населення для проведення фортифікаційних робіт в районі міста Херсон, нібито з числа порушників комендантської години та нелояльних до окупаційної влади громадян, – додають у Генштабі.
Повідомляється, що з території Білорусі противник задіяв дев’ять ударних БПЛА Shahed-136. Вісім з них збито.
Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири крилатих ракети, один гелікоптер Ка-52 та 13 БПЛА Shahed-136.
Наші воїни ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, станцію РЕБ, один міст та одну понтонну переправу противника.