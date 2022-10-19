ПВО сбила 14 вражеских целей, в том числе четыре ракеты – воздушное командование Центр

Октябрь, 19 в 16:10

Силами и средствами противовоздушной обороны 19 октября уничтожено не менее 14 воздушных целей.

По данным военных, по состоянию на 15:30 сбиты четыре крылатых ракеты и восемь беспилотников.

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А над Киптями Черниговской области сегодня сбили две ракеты.

Ранее стало известно, что во время ракетной атаки 19 октября над Киевом сбили по меньшей мере пять российских ракет.

Во время воздушной тревоги в столице прогремели несколько мощных взрывов. Предварительно – это работают системы противовоздушной обороны.

Фото: Повітряні сили ЗСУ