ППО збила 14 ворожих цілей, зокрема чотири ракети – повітряне командування Центр

October, 19 в 16:10

Силами та засобами протиповітряної оборорони 19 жовтня знищено щонайменше 14 повітряних цілей.

За даними військових, станом на 15:30 збито чотири крилаті ракети та вісім безпілотників.

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А над Кіптями Чернігівської області сьогодні збили дві ракети.

Раніше стало відомо, що під час ракетної атаки 19 жовтня над Києвом збили щонайменше п’ять російських ракет.

Під час повітряної тривоги у столиці пролунали кілька потужних вибухів. Попередньо – це працюють системи протиповітряної оборони.

Фото: Повітряні сили ЗСУ