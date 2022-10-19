ППО збила 14 ворожих цілей, зокрема чотири ракети – повітряне командування Центр
Силами та засобами протиповітряної оборорони 19 жовтня знищено щонайменше 14 повітряних цілей.
За даними військових, станом на 15:30 збито чотири крилаті ракети та вісім безпілотників.
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А над Кіптями Чернігівської області сьогодні збили дві ракети.
Раніше стало відомо, що під час ракетної атаки 19 жовтня над Києвом збили щонайменше п’ять російських ракет.
Під час повітряної тривоги у столиці пролунали кілька потужних вибухів. Попередньо – це працюють системи протиповітряної оборони.
Фото: Повітряні сили ЗСУ