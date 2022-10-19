Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

ППО збила 14 ворожих цілей, зокрема чотири ракети – повітряне командування Центр

Валентина Летяк, редакторка стрічки
ППО збила 14 ворожих цілей, зокрема чотири ракети – повітряне командування Центр

Силами та засобами протиповітряної оборорони 19 жовтня знищено щонайменше 14 повітряних цілей.

За даними військових, станом на 15:30 збито чотири крилаті ракети та вісім безпілотників.

Зараз дивляться

А над Кіптями Чернігівської області сьогодні збили дві ракети.

Раніше стало відомо, що під час ракетної атаки 19 жовтня над Києвом збили щонайменше п’ять російських ракет.

Під час повітряної тривоги у столиці пролунали кілька потужних вибухів. Попередньо – це працюють системи протиповітряної оборони.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка