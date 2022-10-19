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Факты / Україна

Утренняя бавовна в Севастополе: оккупанты ищут “украинский след”

Татьяна Забожко, редактор ленты
Утренняя бавовна в Севастополе: оккупанты ищут “украинский след”
Фото: Depositphotos

19 октября во временно оккупированном Севастополе раздалась серия взрывов.

По свидетельствам очевидцев, громких звуков было не менее пяти.

Как уточнил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, “утренняя бавовна случилась в районе Бельбека”.

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– Оккупанты, как всегда, врут об “украинском следе”, – прокомментировал ситуацию в Севастополе Сергей Братчук.

В частности, захватчики заявили, что в Севастополе был сбит беспилотник, часть обломков которого упала на жилое здание.

Однако проиллюстрировали событие фотографией, которую использовали для новости о падении дрона в Рязанской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 238-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Братчук

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