Ранкова бавовна в Севастополі: окупанти шукають “український слід”

Жовтень, 19 в 11:57

19 жовтня в тимчасово окупованому Севастополі пролунала серія вибухів.

За свідченнями очевидців, гучних звуків було щонайменше п’ять.

Як уточнив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, “ранкова бавовна сталась у районі Бельбеку”.

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– Окупанти, як завжди, брешуть про “український слід”, – прокоментував ситуацію в Севастополі Сергій Братчук.

Зокрема, загарбники заявили, що в Севастополі було збито безпілотник, частина уламків якого впала на житлову будівлю.

Однак проілюстрували подію світлиною, яку використовували для новини про падіння дрона в Рязанській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 238-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Братчук