Ранкова бавовна в Севастополі: окупанти шукають “український слід”
19 жовтня в тимчасово окупованому Севастополі пролунала серія вибухів.
За свідченнями очевидців, гучних звуків було щонайменше п’ять.
Як уточнив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, “ранкова бавовна сталась у районі Бельбеку”.
– Окупанти, як завжди, брешуть про “український слід”, – прокоментував ситуацію в Севастополі Сергій Братчук.
Зокрема, загарбники заявили, що в Севастополі було збито безпілотник, частина уламків якого впала на житлову будівлю.
Однак проілюстрували подію світлиною, яку використовували для новини про падіння дрона в Рязанській області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 238-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Сергій Братчук