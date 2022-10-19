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Факты / Україна

РФ попала в энергетический объект Криворожского района: люди без электричества

Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ попала в энергетический объект Криворожского района: люди без электричества
Фото: Pexels

Многие населенные пункты Криворожского района Днепропетровской области и микрорайон Ингулец в Кривом Роге остались без электроэнергии после вражеской атаки поздно вечером 18 октября.

Известно, что тогда оккупанты разрушили объект энергетической инфраструктуры района.

Больше информации, отмечает руководитель Криворожской военной администрации Александр Вилкул, сейчас подавать нецелесообразно.

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– Работают энергетики. Если до утра ликвидировать аварию не удастся, то на Ингульце будет организован подвоз воды, – подчеркнул Александр Вилкул.

Пока специалисты пытаются привлечь альтернативные схемы электропитания, но на это нужно время.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 238-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Вилкул

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